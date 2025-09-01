Sábado – Pense por si

01 de setembro de 2025 às 17:15

Estes japoneses ganham prémios se conseguirem chutar o mais longe possível o chinelo  

Centenas de pessoas inscreveram-se numa competição de lançar o chinelo com o pé que decorreu este domingo na província de Gifu, no Japão.

