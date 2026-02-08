Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 11:36

“Este é o momento em que o povo é soberano”: Seguro apela ao voto na segunda volta das presidenciais

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.

