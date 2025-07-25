Sábado – Pense por si

25 de julho de 2025 às 07:16

"Estaria aberto a todas as propostas", Gouveia e Melo sobre reconhecimento do Estado da Palestina

Questionado pelo especialista NOW Germano Almeida sobre o que faria como Presidente da República no reconhecimento do Estado palestiniano, o Almirante Gouveia e Melo garantiu que estaria aberto para "todas as propostas". "Não consigo compreender o que está a acontecer na Faixa de Gaza. Passou o limite ético", vincou.

