Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de junho de 2026 às 20:10

“Estamos a ganhar por uma grande margem”: Trump afirma que guerra com o Irão “está a correr muito, muito bem”

O presidente norte-americano, Donald Trump disse, esta quarta-feira, que a guerra com o Irão “está a correr muito, muito bem”, afirmando que Teerão está a fazer “concessões muito significativas”.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30