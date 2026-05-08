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08 de maio de 2026 às 17:30

Espetáculo de luzes ilumina memorial de Estalinegrado na véspera do Dia da Vitória

A cidade russa de Volgograd deu início às celebrações do Dia da Vitória, esta quinta-feira, com um espetáculo de luzes projetado no memorial da Batalha de Estalinegrado. O evento decorreu junto à estátua “A Pátria Chama” e contou com música soviética e atuações ao vivo.

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