28 de julho de 2025 às 21:15

Espetáculo de luzes atrai multidões à Conferência Mundial de Inteligência Artificial na China

Centro financeiro de Lujiazui, na China, iluminou-se com um espetáculo de luzes e sombras com um toque de alta tecnologia, como parte da Conferência Mundial de Inteligência Artificial 2025 (WAIC), este sábado.

