Sábado – Pense por si

18 de outubro de 2025 às 12:48

Equipas do Hamas procuram corpos de reféns em Khan Younis

O Hamas continua a procurar os corpos dos reféns israelitas, em Khan Younis, este sábado, quando o cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano completa a primeira semana.

