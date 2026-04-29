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29 de abril de 2026 às 20:21

Empregada de café fica com dente partido após agressão inesperada de cliente na Austrália

Uma funcionária de um café em Melbourne foi agredida, este sábado, por uma mulher enquanto servia uma mesa, acabando por ficar com um dente partido. O caso está a ser investigado pelas autoridades locais, que continuam a tentar identificar a suspeita.

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