21 de julho de 2025 às 19:28

Empate técnico a três: Gouveia e Melo, Marques Mendes e Seguro igualados na corrida às presidenciais

Antigo presidente do PSD encurta a distância para o militar na reserva, que viu as intenções de voto descerem depois de ter anunciado a candidatura.

