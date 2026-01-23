Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de janeiro de 2026 às 07:49

Eleições Presidenciais: Fernando Medina apela a mobilização dos eleitores mesmo com sondagem a dar vitória a Seguro

No NOW, o ex-ministro das Finanças pediu aos portugueses para "não ligarem" às sondagens, pois nada está ainda garantido.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)