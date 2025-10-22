Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 00:52

"É uma personalidade incontornável", diz Nuno Melo sobre Francisco Pinto Balsemão

O ministro da Defesa, Nuno Melo, reagiu à morte de Francisco Pinto Balsemão esta terça-feira.

