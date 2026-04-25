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25 de abril de 2026 às 13:40

"É tempo de escolher o futuro que queremos", defende Inês Sousa Real

No discurso que proferiu na sessão solene das cerimónias do 25 de abril, Inês Sousa Real apontou a "violência e sofrimento" que ainda existe na sociedade portuguesa.

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