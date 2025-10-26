Sábado – Pense por si

26 de outubro de 2025 às 15:19

"É provável que exista segunda volta", diz presidente da mesa de Assembleia-Geral do Benfica

José Pereira da Costa classificou todo o processo de contagem de votos como algo de "grande complexidade" e relembrou que tudo foi feito "de forma manual".

