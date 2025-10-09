Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 09:28

"É a notícia que todos os israelitas queriam ouvir": enviado do CM a Israel sobre Hamas acordar libertação dos reféns

Alfredo Leite, diretor-adjunto do Correio da Manhã, aborda o anúncio sobre o assinar da primeira fase do plano para a paz em Gaza, confirmado na noite de quarta-feira pelo presidente norte-americano.

