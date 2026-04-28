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28 de abril de 2026 às 11:30

Drones iluminam céu de Viena para promover Eurovisão

Três mil drones iluminaram os céus de Viena, na Áustria, para promover o Festival Eurovisão da Canção, que arranca na cidade a 12 de maio.

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