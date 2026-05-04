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04 de maio de 2026 às 13:50

Drone atinge prédio de luxo em Moscovo

Um drone caiu, na noite de segunda-feira, num bairro no sudoeste de Moscovo, na Rússia, provocando danos num edifício residencial de luxo a menos de 10 quilómetros do Kremlin. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram abatidos 117 drones ucranianos durante a noite.

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