Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 15:27

Donald Trump promulga fim do maior ‘shutdown’ dos Estados Unidos

O acordo para o orçamento provisório, até 30 de janeiro, foi aprovado pelo Congresso horas antes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h