Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de abril de 2026 às 20:00

Dois mortos em ataque norte-americano a barco suspeito de tráfico de droga no Pacífico

Os EUA lançaram, esta sexta-feira, um novo ataque contra um barco suspeito de transportar droga no Oceano Pacífico, provocando a morte de duas pessoas. A operação insere-se numa campanha militar contra alegadas redes de tráfico, que já causou mais de 180 mortos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30