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29 de abril de 2026 às 13:15

Dois mortos e vários feridos após avião colidir com hangar de aeroporto na Austrália

Um avião colidiu com o hangar no aeroporto de Parafield, em Adelaide, Austrália, esta quarta-feira, provocando dois mortos e vários feridos. A colisão originou um incêndio, mobilizando várias equipas de emergência para o local.

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