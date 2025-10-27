Sábado – Pense por si

27 de outubro de 2025 às 19:21

Do Doraemon ao Elmo: Insufláveis gigantes flutuam em porto em Hong Kong

Algumas personagens de animação em tamanho gigante estão desde sábado a flutuar na zona portuária em Victoria Harbour, Hong Kong, numa iniciativa que celebra a cultura pop.

