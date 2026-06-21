Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de junho de 2026 às 12:10

Diretora de academia do Benfica é procurada pela Interpol

Em causa está o falecimento de um menino de 10 anos, em agosto de 2023, na sequência de um afogamento em Kiev, capital da Ucrânia. Um treinador tem igualmente um mandado de captura europeu.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30