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03 de maio de 2026 às 12:30

"Digam-lhes para aumentar o microfone!": Trump queixa-se do som durante discurso na Flórida

O presidente norte-americano criticou a organização do evento em “The Villages”, na Flórida, EUA, devido a um problema com o microfone.

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