Dia da Mãe fica marcado por protestos de famílias de crianças desaparecidas no México

Dezenas de pessoas saíram à rua, em várias cidades do México, em marcha pelas crianças desaparecidas. Com as fotografias dos seus filhos nas mãos, as mães protestaram, pedindo às autoridades que não se esqueçam de procurar aquelas crianças.