05 de janeiro de 2026 às 19:20

Dez pessoas condenadas por cyberbullying contra Brigitte Macron. O que está em causa?

Dez pessoas foram consideradas culpadas de assédio online contra a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, por espalharem informações falsas online sobre o seu género e sexualidade. A repórter da AP Sylvie Corbet explica o caso.

