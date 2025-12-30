Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de dezembro de 2025 às 14:02

Destruição e fumo após Arábia Saudita bombardear porto no Iémen devido a carregamento de armas

A Arábia Saudita bombardeou a cidade portuária de Mukalla, no Iémen, esta terça-feira, em reação ao que descreveu como um carregamento de armas destinado a uma força separatista local, proveniente dos Emirados Árabes Unidos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)