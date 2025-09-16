Sábado – Pense por si

16 de setembro de 2025 às 18:18

“Despedimo-nos de mais um dos ícones de Hollywood”: recorde a carreira de Robert Redford

O jornalista Pedro Henrique Miranda recorda alguns dos pontos altos da carreira de Robert Redford que conta com mais de 60 anos de sucessos do cinema, televisão e teatro.

