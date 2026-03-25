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25 de março de 2026 às 20:30

"Deputada tem que ter tento na língua", diz Hugo Soares sobre queixa contra Isabel Moreira

O social-democrata garantiu, no NOW, que "não deixa passar em claro" acusações de cumplicidade do assassinato de uma mulher transexual, no Porto, em 2006.

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