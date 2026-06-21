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21 de junho de 2026 às 12:16

Delegação do Paquistão chega à Suíça para conversações entre EUA e Irão

A delegação paquistanesa chegou a Obbuergen, na Suíça, para participar nas conversações de alto nível entre os Estados Unidos e o Irão, num novo esforço diplomático para consolidar o acordo de cessar-fogo e abordar questões como o programa nuclear iraniano e a estabilidade regional.

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