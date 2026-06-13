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13 de junho de 2026 às 14:30

David Beckham recebe estrela no Passeio da Fama de Hollywood

A lenda do futebol David Beckham recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, numa cerimónia em Los Angeles, esta sexta-feira, que contou com a presença da mulher, Victoria Beckham, do ator Tom Cruise e de vários familiares e amigos.

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