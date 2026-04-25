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25 de abril de 2026 às 13:11

"Cumprir Abril é a coragem de dizer não. Não aos populismos e ao radicalismo", diz Hugo Soares

“Aquele dia cravou na memória sons que não se ouviram. O silêncio dos cravos em vez das balas, o silêncio das lágrimas em vez dos gritos, o silêncio ensurdecedor de uma esperança proclamada”, referiu Hugo Soares, deputado do PSD, recordando que Abril "não é dos cravos vermelhos nem verdes", numa alusão à cor das flores trazidas pelo Chega para a cerimónia na AR.

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