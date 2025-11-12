Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 10:19

Cristiano Ronaldo diz que o Mundial2026, mas que não se pretende reformar em breve

"Terei 41 anos e penso que será o momento certo", disse o capitão da seleção nacional.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)