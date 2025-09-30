Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 17:44

Crianças doentes deixam Gaza para serem tratadas em Itália

Quinze crianças doentes deixaram a Faixa de Gaza, acompanhadas pelas famílias, e chegaram na segunda-feira à noite a Itália, onde vão ser tratadas.

