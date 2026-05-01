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01 de maio de 2026 às 20:30

Corredores vestidos de personagens de “Star Wars” tomam as ruas de Hong Kong

Centenas de pessoas mascaradas de personagens da saga “Star Wars” reúnem-se para correr ao longo da costa de Victoria Harbour, em Hong Kong. Este evento antecede o dia quatro de Maio, conhecido pelos fãs como o Dia de “Star Wars”.

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