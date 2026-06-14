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14 de junho de 2026 às 14:30

Copacabana veste-se de verde e amarelo para acompanhar estreia do Brasil no Mundial

Milhares de adeptos reuniram-se, este sábado, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para acompanhar a estreia do Brasil no Mundial frente a Marrocos.

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