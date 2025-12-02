Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 17:12

Confrontos marcam manifestação contra o orçamento do governo búlgaro para 2026

Uma manifestação pacífica contra a proposta de orçamento do governo para 2026, nas ruas de Sófia, a capital búlgara, deu lugar, esta segunda-feira, a confrontos entre manifestantes e polícia, com contentores de lixo incendiados e viaturas policiais vandalizadas.

