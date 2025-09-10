Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de setembro de 2025 às 14:38

Confrontos entre polícia e manifestantes que protestam a situação política em França

Centenas de pessoas estão a tentar bloquear estradas esta quarta-feira em Paris, França. Autoridades retaliaram com gás lacrimogéneo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.