Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de setembro de 2025 às 13:00

Confrontos entre polícia e manifestantes no Equador

Manifestantes e polícia envolveram-se em confrontos, na quinta-feira, em Quito, durante os protestos contra o governo do presidente Daniel Noboa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)