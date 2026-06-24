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24 de junho de 2026 às 18:16

Como proteger o seu animal de estimação do calor extremo

O calor extremo também afeta os nossos animais de estimação. Saiba como protegê-los e evitar problemas de saúde associados às altas temperaturas.

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