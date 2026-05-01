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01 de maio de 2026 às 14:15

"Como mãe sei como pode ser assustador": Autoridades relatam agressão com arma branca em escola em Washington

Um aluno de uma escola secundária de Tacoma, Washington, foi detido sob cinco acusações de agressão depois de quatro alunos e um segurança terem ficado feridos num ataque com faca, ocorrido na quinta-feira.

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