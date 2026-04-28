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28 de abril de 2026 às 10:45

Comandante do cartel de Jalisco ‘El Jardinero’ transferido para a Cidade do México após detenção

O comandante do Cartel Jalisco Nova Geração Audias Flores Silva, conhecido como ‘El Jardinero’, foi detido esta segunda-feira numa vala à beira da estrada em El Mirador, no noroeste do México. ‘El Jardinero’ foi transferido de avião para a Cidade do México e, posteriormente, encaminhado para outra aeronave com destino a um local não divulgado pelas autoriades.

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