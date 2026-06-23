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23 de junho de 2026 às 15:30

Coluna de fumo negro cobre o céu em Houston após incêndio de grandes dimensões

Um incêndio de grandes dimensões foi registado, esta segunda-feira à tarde, no sudeste de Houston, nos Estados Unidos, provocando uma densa coluna de fumo negro visível a vários quilómetros de distância. A causa do incêndio ainda está por determinar.

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