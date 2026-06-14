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14 de junho de 2026 às 13:30

Cidade do México celebra história dos Mundiais com desfile pelas ruas da capital

Centenas de pessoas assistiram, este sábado, a um desfile temático na Cidade do México para celebrar a história dos Mundiais realizados no país. O evento contou com carros alegóricos inspirados em figuras como Pelé e Diego Maradona, além de referências à cultura mexicana e ao papel do país como anfitrião do Mundial de 2026.

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