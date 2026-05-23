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23 de maio de 2026 às 20:26

Chuvas intensas provocam cheias e evacuações no sul da China

Fortes chuvas atingiram várias províncias do sul da China, provocando inundações, deslizamentos de terra e operações de evacuação em massa. As autoridades alertam para o risco de novas cheias e interrupções nos transportes e fornecimento de energia.

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