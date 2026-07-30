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30 de julho de 2026 às 14:24

Chuvas fortes provocam inundações no estado de Nova Iorque

As fortes chuvas que atingiram o estado norte-americano de Nova Iorque provocaram inundações em várias zonas próximas de Albany, esta quinta-feira. As autoridades emitiram alertas para várias localidades, onde algumas estradas e veículos ficaram submersos.

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