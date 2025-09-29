Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de setembro de 2025 às 17:42

Cheias no Arizona fazem pelo menos quatro mortos

A chuva intensa que caiu no estado norte-americano do Arizona deixou várias zonas inundadas, matando pelo menos quatro pessoas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30