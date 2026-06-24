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24 de junho de 2026 às 11:23

"Chega está a fazer render o peixe" no Parlamento, diz Bruno Faria Lopes

O jornalista da SÁBADO indicou no NOW que o partido de André Ventura procura rentabilizar a sua posição de influência.

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