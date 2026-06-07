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07 de junho de 2026 às 14:07

Chamas consomem barcos de pesca em porto no Equador

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que atingiu várias embarcações de pesca no Equador.

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