12 de fevereiro de 2026 às 13:59

Cerca de 300 pessoas retiradas de casa após derrocada em Porto Brandão: "Estou perdido. Já não sei o que fazer"

Uma derrocada em Porto Brandão, Almada, fez com que 300 pessoas fossem retiradas das suas habitações. Há risco de as arribas voltarem a desmoronar e os moradores falam numa situação muito difícil, já que não podem regressar a casa.

