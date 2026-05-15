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15 de maio de 2026 às 18:40

Centenas protestam contra chegada de requerentes de asilo nos Países Baixos

Entre 300 e 400 manifestantes concentraram-se junto a um centro temporário para requerentes de asilo em Loosdrecht, nos Países Baixos, para contestar a chegada de migrantes à localidade.

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