13 de agosto de 2025 às 11:55

Centenas de pessoas manifestaram-se contra a proibição de nadar no Rio Spree em Berlim

Um grupo de moradores manifestou-se, na quinta-feira, contra a proibição de nadar no rio da capital alemã que vigora há 100 anos. Os habitantes garantem que a qualidade da água do Rio Spree tem vindo a melhorar na última década.

